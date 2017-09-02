В ГПСУ опровергли задержание пресс-секретаря партии Саакашвили

В Госпогранслужбе сообщили, что пресс-секретарю Руха новых сил Марьяне Поштар объяснили порядок съемок в пограничном районе и опровергли задержание





"Никто никого не задерживал. Пограничники обнаружили вблизи границы неизвестную, которая несанкционированно проводила фото- и видеосъемку позиций на границе. Гражданке, а ею оказалась Марьяна Поштар, объяснили порядок съемок в контролируемом пограничном районе и попросили на будущее согласовывать свои действия в соответствии с требованиями законодательства и Госпогранслужбы", - отметил Слободян.





По его словам, нет ничего удивительного в проведении командно-штабных учений на границе.





Слободян также опубликовал на видеозапись, на которой у Поштар проверяют пресс-карту.













Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. Ранее один из представителей партии Саакашвили Давид Cакварелидзе сообщил в Facebook , что Поштар возле погранпункта на границе с Польшей задержали за фотографирование позиций пограничников.