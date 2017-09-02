В ГПСУ опровергли задержание пресс-секретаря партии Саакашвили
02.09.2017 20:10
В Госпогранслужбе сообщили, что пресс-секретарю Руха новых сил Марьяне Поштар объяснили порядок съемок в пограничном районе и опровергли задержание
Фото: facebook.com/davit.sakvarelidze
Украинские пограничники не задерживали пресс-секретаря партии Михаила Саакашвили Рух новых сил Марьяну Поштар. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ГПСУ Александр Слободян.
"Никто никого не задерживал. Пограничники обнаружили вблизи границы неизвестную, которая несанкционированно проводила фото- и видеосъемку позиций на границе. Гражданке, а ею оказалась Марьяна Поштар, объяснили порядок съемок в контролируемом пограничном районе и попросили на будущее согласовывать свои действия в соответствии с требованиями законодательства и Госпогранслужбы", - отметил Слободян.
По его словам, нет ничего удивительного в проведении командно-штабных учений на границе.
Слободян также опубликовал на видеозапись, на которой у Поштар проверяют пресс-карту.
Ранее один из представителей партии Саакашвили Давид Cакварелидзе сообщил в Facebook, что Поштар возле погранпункта на границе с Польшей задержали за фотографирование позиций пограничников.
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