ГМС: Брат Саакашвили должен уехать из Украины в любую страну

В ГМС отмечают, что брат политика, таким образом, еще несколько месяцев назад должен был покинуть страну, однако не сделал это, что является нарушением украинского законодательства.





Сегодня Давида Саакашвили доставили в подразделение миграционной службы, где сотрудники вынесли решение о принудительном возвращении. "В соответствии с законом и принятым решением, нарушитель должен покинуть территорию Украины, то есть уехать в любую страну мира, в противном случае его по решению суда могут принудительно выдворить в страну гражданской принадлежности", - подчеркнули в ГМС.





В ведомстве сообщили, что только в течение августа 2017 года в Украине выявлено и привлечено к административной ответственности почти 3,5 тыс. нарушителей миграционного законодательства, вынесено около 1400 решений о принудительном возвращении, при этом в 280 случаях принято решение о запрете въезда на территорию Украины.









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