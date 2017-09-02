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ГМС: Брат Саакашвили должен уехать из Украины в любую страну

02.09.2017 21:20
В Государственной миграционной службе заявили, что основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились в апреле и он должен уехать
ГМС: Брат Саакашвили должен уехать из Украины в любую страну
Давид Саакашвили (скриншот видео)
Брат Михаила Саакашвили Давид должен покинуть Украину, так как основания его пребывания в стране закончились еще в апреле. Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы в Facebook.

"Основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились еще в апреле 2017 года, при этом информацию о законной отмене разрешения на трудоустройство и вида на жительство Давида Саакашвили распространил 16 апреля в соцсетях его брат Михаил", - говорится в сообщении. 

В ГМС отмечают, что брат политика, таким образом, еще несколько месяцев назад должен был покинуть страну, однако не сделал это, что является нарушением украинского законодательства.

Сегодня Давида Саакашвили доставили в подразделение миграционной службы, где сотрудники вынесли решение о принудительном возвращении. "В соответствии с законом и принятым решением, нарушитель должен покинуть территорию Украины, то есть уехать в любую страну мира, в противном случае его по решению суда могут принудительно выдворить в страну гражданской принадлежности", - подчеркнули в ГМС.

В ведомстве сообщили, что только в течение августа 2017 года в Украине выявлено и привлечено к административной ответственности почти 3,5 тыс. нарушителей миграционного законодательства, вынесено около 1400 решений о принудительном возвращении, при этом в 280 случаях принято решение о запрете въезда на территорию Украины.

Ранее Михаил Саакашвили заявил о задержании в Киеве своего брата. Давид Саакашвили сообщил, что к нему подошли сотрудники полиции и попросили сесть в машину, сказав, что его повезут на встречу к Авакову. Вместо этого его отвезли в миграционную службу.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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