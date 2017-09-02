Порошенко потребовал прекратить преследования УПЦ КП в Крыму
02.09.2017 23:07
Президент Украины назвал неприемлемым нападение оккупантов на храм УПЦ КП в Крыму и потребовал от России прекратить преследования украинской церкви
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко потребовал от российских оккупантов прекратить преследования Украинской православной церкви Киевского патриархата в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Во время встречи с патриархом церкви Филаретом он назвал неприемлемым нападение на храм Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги Украинской православной церкви Киевского патриархата в Симферополе.
"Мы должны защищать и свое государство, и своих граждан, и свою веру, так же, кстати, как защищать украинскую церковь, на которую на днях совершено нападение в оккупированном Крыму. Мы не собираемся с этим ни мириться, ни принимать. И требуем прекратить действия против украинской церкви", - подчеркнул президент.
31 августа в Симферополе представители оккупационной администрации при поддержке российских силовиков вывезли церковную утварь из храма св. равноапостольных князей Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Как сообщил в тот же день глава Меджлиса Рефат Чубаров, российские силовики ворвались в помещение главного храма Украинской православной церкви Киевского патриархата в оккупированном Крыму, применили силу по отношению к архиепископу Симферопольскому и Крымскому УПЦ КП Клименту и повредили ему руку.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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