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Крымскотатарская Автономия: Проект изменений в Конституцию

03.09.2017 18:52
Рассмотрение проектов в конституционной комиссии при АП начнется 6 сентября
Крымскотатарская Автономия: Проект изменений в Конституцию
Фото: EPA

Инициативная группа из представителей крымскотатарского народа разработала проект изменений в Конституцию Украины относительно создания Крымскотатарской Автономии. В распоряжении LIGA.net попал текст проекта.

В настоящее время Рабочая группа по конституционной реформе рассматривает три проекта, которые отличаются в регулировании представительства крымскотатарского народа в органах власти. 

Вариант, разработанный одной из инициативных групп, предусматривает создание в АРК двухпалатного парламента, одна из палат которого будет выполнять функции Курултая. При этом проект не предусматривает квот для избрания в представительные органы власти именно представителей крымскотатрского народа.  

Два других проекта, по сообщению нашего источника, предусматривают введение таких квот и сохранение Курултая в качестве параллельной структуры крымскотатарского самоуправления. 

В проекте сказано, что изменения в Конституцию Украины (КУ) будут внесены на основе реализации "права крымскотатарского народа на самоопределение как коренного народа Украины".

Отмечается, что Автономия "самостоятельно устанавливает свое административно-территориальное устройство и порядок его изменения на основе исторически сложившегося до депортации расселения".

В случае несоответствия нормативно-правовых актов Курултая нормам КУ президент имеет право приостановить их действие, обратившись в Конституционный Суд Украины. В соответствии с проектом, представительство президента будет расположено на территории полуострова.

По информации источника, рассмотрение проектов в конституционной комиссии при АП начнется 6 сентября.


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ЛIГАБiзнесIнформ
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