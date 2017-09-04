Чубаров: Терроризм в Мьянме и агрессия РФ должны быть остановлены

Глава Меджлиса призвал ООН, Европейский Союз, Совет Европы, ОБСЕ найти механизмы и пути прекращения массовых убийств и насилия в Мьянме

Государственный терроризм, развязанный правительством Мьянма против собственных граждан, исповедующих Ислам, как и военная агрессия России против Украины должны быть остановлены, а политики и должностные лица их осуществлявшие, осуждены международным судом. Об этом у себя в Facebook заявил глава Меджлиса Рефат Чубаров.

"ООН, Организация Исламского Сотрудничества, Европейский Союз, Совет Европы, ОБСЕ обязаны найти в кратчайшие сроки реальные механизмы и пути прекращения массовых убийств и насилия по отношению к народу рохинджа", - отметил Чубаров.

По его словам, разворачивающая трагедия народа рохинджа требует от международных организаций, в первую очередь, ООН, принятия безотлагательных мер для прекращения массового насилия и уничтожения мирного населения в Мьянме.

Чубаров напомнил о ситуации в оккупированном Крыму и Донбассе.

Он уверен, что гарантией жизни, свободы и прав крымских татар и украинцев, ставших на своей земле заложниками российских оккупационных режимов, может стать прекращение российской агрессии против Украины, деоккупация Крыма и вывод войск РФ с территории Донбасса, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и Севастополь.

За позапрошлую неделю около 27,4 тысяч мусульман рохинджа в Мьянме стали беженцами из-за новой волны этнических чисток со стороны правительственных сил в штате Ракхайн.

Читайте также: Беспрерывная резня: почему в Мьянме массово истребляют мусульман

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.