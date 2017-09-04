ИС: Смысл получения Джавелинов - заставить Россию выполнить Минск

Противотанковое оружие Javelin может поражать цели сверху - там, где наименьшая толщина брони

Военные эксперты считают, что получение Украиной противотанкового оружия Javelin заставит страну-агрессора РФ выполнить минские соглашения. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

"Смысл получения Javelin ВСУ - это принцип принуждения россиян в Донбассе к выполнению минских соглашений. Если каждое ростовско-бурятское чмо будет понимать, что нельзя просто так выехать на своем уральском Т-72 и безнаказанно пошмалять в сторону позиций ВСУ", - отмечается в сообщении.

Военные эксперты напоминают, что нет пятого поколения ПТРК.

"И четвертого тоже. Их на сегодня в мире всего три. Javelin - это третье поколение. Две главные фишки: принцип "выстрелил и забыл" и возможность поражения цели сверху, где наименьшая толщина брони", - уточняется в сообщении.

4 августа Пентагон обратился к Белому дому с запросом предоставить Украине противотанковое оружие Javelin.

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