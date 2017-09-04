В находящейся на грани роспуска Воле народа ждут новых депутатов

Лидер Воли народа Ярослав Москаленко утверждает, что группа "пополнилась новыми членами", поэтому расформирование ей не грозит

В депутатской группе Воля народа, которая в настоящее время находится на грани расформирования, ждут новых членов. Об этом сегодня на заседании согласительного совета Верховной Рады сообщил глава группы Ярослав Москаленко, передает корреспондент LIGA.net.

По словам депутата, группа продолжает существовать, поскольку якобы пополнилась новыми членами.

"До среды (6 сентября - ред.) я передам заявления от тех наших коллег, которые входят в группу", - сказал Москаленко.

Накануне летних каникул, в июне 2017-го, Волю народа покинули нардепы Александр Онищенко и Сергей Мельничук, в результате чего в группе осталось 17 членов - на два депутата меньше минимума, необходимого для существования фракции или группы в Раде VIII созыва.

12 июля 2017 года фракцию Блок Петра Порошенко в парламенте покинул народный депутат Олег Петренко, избранный по одномандатному округу №194 в Черкассах.

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