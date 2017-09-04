Кто пишет письма детективам НАБУ: инфографика

Меньше других с антикоррупционным бюро письменно общаются Минюст и Нацполиция. Больше всего писем приходит от судебных органов и налоговых структур

За первые шесть месяцев 2017 года в Национальное антикоррупционное бюро пришло 18 тысяч письменных обращений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, разбив эти данные по источникам и представив результат в виде инфографики.

"Тот, кому случалось проходить мимо здания НАБУ, ненароком мог заметить, как в него заходит женщина с тачкой. Это сотрудница Укрпочты, а с ней - ежедневный багаж бумажной корреспонденции бюро: до полутора сотен писем от граждан, организаций, учреждений, государственных учреждений и правоохранительных органов", - говорится в сопроводительном комментарии.

По данным пресс-службы, чаше всего в бюро пишут из органов, с которыми НАБУ имеет служебное взаимодействие: суды (2322 обращения), налоговая (1943) и прокуратура (1884). Меньше всего к детективам обращаются из Минюста - 491 письмо и полиции (655).

3947 обращений - от других органов.

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