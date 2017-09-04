USD:  25.79  26.25   EUR:  30.41  31.30  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Ответил Сытнику: депутат Поляков показал справку от психиатра

04.09.2017 15:42
По словам фигуранта "янтарного дела", врач-психиатр не обнаружил у него никаких психических расстройств
Ответил Сытнику: депутат Поляков показал справку от психиатра
Поляков на приеме у психиатра (фото - facebook.com/polyakovma)

Подозреваемый в коррупции фигурант так называемого янтарного дела, народный депутат Максим Поляков, прошел медосмотр у врача-психиатра, который "не выявил" у него никаких психических отклонений. Об этом парламентарий написал у себя в Facebook.

"Учитывая высказывания директора НАБУ Артема Сытника о том, что Поляков является психически больным, сегодня утром, как и обещал, я прошел медицинский осмотр у врача-психиатра Киевского городского психоневрологического диспансера № 3. Согласно консультативному заключению (копия прилагается), психических расстройств обнаружено не было", - написал Поляков.


Фото - facebook.com/polyakovma

Ранее Поляков заявил о намерении пройти в понедельник психиатрическую экспертизу. Таким образом Поляков отреагировал на высказывание директора НАБУ, который, по словам депутата, назвал его "больным на голову". 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- топовые новости дня в одном письме

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 