Ответил Сытнику: депутат Поляков показал справку от психиатра

По словам фигуранта "янтарного дела", врач-психиатр не обнаружил у него никаких психических расстройств

Подозреваемый в коррупции фигурант так называемого янтарного дела, народный депутат Максим Поляков, прошел медосмотр у врача-психиатра, который "не выявил" у него никаких психических отклонений. Об этом парламентарий написал у себя в Facebook.

"Учитывая высказывания директора НАБУ Артема Сытника о том, что Поляков является психически больным, сегодня утром, как и обещал, я прошел медицинский осмотр у врача-психиатра Киевского городского психоневрологического диспансера № 3. Согласно консультативному заключению (копия прилагается), психических расстройств обнаружено не было", - написал Поляков.





Фото - facebook.com/polyakovma

Ранее Поляков заявил о намерении пройти в понедельник психиатрическую экспертизу. Таким образом Поляков отреагировал на высказывание директора НАБУ, который, по словам депутата, назвал его "больным на голову".

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