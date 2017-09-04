Чумак: Остановка антикоррупционной реформы может отменить безвиз
04.09.2017 16:41
Депутат напомнил, что введение безвизового режима для граждан Украины было привязано к прогрессу в реализации антикоррупционных законов
Виктор Чумак
Несмотря на желание околовластных элит свести реформы к их формальной имитации, остановить или обратить уже сделанные антикоррупционные преобразования им уже не удастся, считает депутат Верховной Рады Виктор Чумак. Об этом он сказал в интервью LIGA.net."Это одна из сфер, которые очень жестко контролируются западными партнерами", - сказал депутат, - "и если здесь будет откат, то это может свернуть и помощь МВФ, и политическую поддержку". Он напомнил, что начало работы НАПК и запуск реестра электронных деклараций были ключевыми маркерами для получения траншей от МВФ, и если сейчас этим достижениям будет дан задний ход, будет пересмотрена вся программа сотрудничества с Евросоюзом.
"Безвиз, кстати, тоже подвешен - он же не безусловный, и если будет остановлена антикоррупционная реформа, ЕС ничто не помешает опять ввести полноценный визовый режим для граждан Украины", - напомнил Чумак.
Читайте также полный текст интервью: Виктор Чумак: Я говорил Саакашвили - не надо создавать партию
23 августа Госпогранслужба сообщала, что безвизовым режимом со странами Евросоюза воспользовались уже 200 тысяч граждан Украины.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:12
-
16:53
-
16:34
-
15:40
-
09:55
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 32634
- 27452
- 26738
- 24063
- 14062
Спецпроекты
Новости партнеров