Чумак: Остановка антикоррупционной реформы может отменить безвиз

Депутат напомнил, что введение безвизового режима для граждан Украины было привязано к прогрессу в реализации антикоррупционных законов





Несмотря на желание околовластных элит свести реформы к их формальной имитации, остановить или обратить уже сделанные антикоррупционные преобразования им уже не удастся, считает депутат Верховной Рады Виктор Чумак. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.