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СБУ проводит обыски в управлении образования Львовского горсовета

04.09.2017 16:26
Обыски проходят по адресу Плошадь Рынок, 9 в рамках уголовного производства по ст. 363 Уголовного кодекса
СБУ проводит обыски в управлении образования Львовского горсовета
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сотрудники Службы безопасности Украины сегодня проводят обыски в здании управления образования Львовского горсовета. Об этом сообщает Львовский портал. 

"СБУ совместно с Национальной полицией проводит обыски по адресу Плошадь Рынок, 9 в рамках уголовного производства по ст. 363 (Нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем)", - отмечается в сообщении.

3 августа управление по расследование особо важных дел Главного следственного управления ГПУ совместно с Нацполицией провело обыски в помещениях Фонда социального страхования по временной утрате работоспособности.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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