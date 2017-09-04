СБУ проводит обыски в управлении образования Львовского горсовета
04.09.2017 16:26
Обыски проходят по адресу Плошадь Рынок, 9 в рамках уголовного производства по ст. 363 Уголовного кодекса
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Сотрудники Службы безопасности Украины сегодня проводят обыски в здании управления образования Львовского горсовета. Об этом сообщает Львовский портал.
"СБУ совместно с Национальной полицией проводит обыски по адресу Плошадь Рынок, 9 в рамках уголовного производства по ст. 363 (Нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем)", - отмечается в сообщении.
3 августа управление по расследование особо важных дел Главного следственного управления ГПУ совместно с Нацполицией провело обыски в помещениях Фонда социального страхования по временной утрате работоспособности.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:12
-
16:53
-
16:34
-
15:40
-
09:55
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
- 32634
- 27452
- 26738
- 24063
- 14062
Спецпроекты
Новости партнеров