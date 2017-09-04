СБУ проводит обыски в управлении образования Львовского горсовета

Обыски проходят по адресу Плошадь Рынок, 9 в рамках уголовного производства по ст. 363 Уголовного кодекса

Сотрудники Службы безопасности Украины сегодня проводят обыски в здании управления образования Львовского горсовета. Об этом сообщает Львовский портал.

"СБУ совместно с Национальной полицией проводит обыски по адресу Плошадь Рынок, 9 в рамках уголовного производства по ст. 363 (Нарушение правил эксплуатации автоматизированных электронно-вычислительных систем)", - отмечается в сообщении.







3 августа управление по расследование особо важных дел Главного следственного управления ГПУ совместно с Нацполицией провело обыски в помещениях Фонда социального страхования по временной утрате работоспособности.





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