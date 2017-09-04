В Киеве разрушаются тысячи артефактов Майдана - музей

У Музея Революции достоинства до сих пор нет временного помещения

Будущие экспонаты Национального музея Революции достоинства подвергаются разрушению из-за хранения в ненадлежащих условиях. Об этом заявила заместитель гендиректора музея Антонина Пипко во время пресс-конференции, сообщает Укринформ.

"Артефакты, которые собраны для Музея Революции достоинства, находятся в опасности. На сегодняшний день Музей Революции достоинства не имеет временного помещения. Те около двух тысяч музейных предметов, которые собраны и в горячие дни, и потом были донесены и подарены музею, хранятся в очень ненадлежащих условиях, портятся, подвергаются коррозии, разрушению", - сказала Пипко.

Также, по ее словам, собранные артефакты плохо охраняются, поэтому могут в любой момент исчезнуть.

Пипко предложила использовать помещение на Грушевского, которое арендовал магазин "Эмпориум", для временной экспозиции Музея Революции достоинства.

В свою очередь, председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что в сентябре будет объявлен международный конкурс Национального мемориального комплекса, который должен включать такие составляющие, как музей, мемориал и культурно-общественный центр, на протяжении 2018-2019 годов должна быть построена первая очередь этого комплекса.

Вятрович предложил временную экспозицию Музея Революции достоинства разместить в Украинском Доме.

24 января постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования согласовала документацию на землеотвод под Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Музей Революции достоинства будет построен на Аллее Героев Небесной сотни, 3, его ориентировочная площадь составит 1,23 га. На соответствующем земельном участке предполагается строительство, эксплуатация и обслуживание мемориально-музейного комплекса.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.