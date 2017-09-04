В Киеве разрушаются тысячи артефактов Майдана - музей
Будущие экспонаты Национального музея Революции достоинства подвергаются разрушению из-за хранения в ненадлежащих условиях. Об этом заявила заместитель гендиректора музея Антонина Пипко во время пресс-конференции, сообщает Укринформ.
"Артефакты, которые собраны для Музея Революции достоинства, находятся в опасности. На сегодняшний день Музей Революции достоинства не имеет временного помещения. Те около двух тысяч музейных предметов, которые собраны и в горячие дни, и потом были донесены и подарены музею, хранятся в очень ненадлежащих условиях, портятся, подвергаются коррозии, разрушению", - сказала Пипко.
Также, по ее словам, собранные артефакты плохо охраняются, поэтому могут в любой момент исчезнуть.
Пипко предложила использовать помещение на Грушевского, которое арендовал магазин "Эмпориум", для временной экспозиции Музея Революции достоинства.
В свою очередь, председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что в сентябре будет объявлен международный конкурс Национального мемориального комплекса, который должен включать такие составляющие, как музей, мемориал и культурно-общественный центр, на протяжении 2018-2019 годов должна быть построена первая очередь этого комплекса.
Вятрович предложил временную экспозицию Музея Революции достоинства разместить в Украинском Доме.
24 января постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования согласовала документацию на землеотвод под Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
Музей Революции достоинства будет построен на Аллее Героев Небесной сотни, 3, его ориентировочная площадь составит 1,23 га. На соответствующем земельном участке предполагается строительство, эксплуатация и обслуживание мемориально-музейного комплекса.
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