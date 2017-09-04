Апелляционный суд отказался снять арест с имущества Добкина
Апелляционный суд Киева отказался снять с имущества народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина арест, наложенный по ходатайству Генпрокуратуры. Соответствующее решение коллегия судей вынесла в понедельник, 4 сентября, сообщает пресс-служба суда.
Защита нардепа в апелляции требовала отменить решение об аресте недвижимого и движимого имущества, в частности двух домов и двух автомобилей, вынесенное следственным судьей Печерского райсуда столицы 19 июля 2017 года.
"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей… постановила… апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах Добкина М.М., оставить без удовлетворения", - говорится в сообщении.
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21 августа 2017 года Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию адвокатов на решение Печерского суда об аресте Добкина с альтернативой залога в 50 млн грн.
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