Апелляционный суд отказался снять арест с имущества Добкина

Защита депутата требовала отменить решение суда первой инстанции об аресте недвижимого и движимого имущества

Апелляционный суд Киева отказался снять с имущества народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина арест, наложенный по ходатайству Генпрокуратуры. Соответствующее решение коллегия судей вынесла в понедельник, 4 сентября, сообщает пресс-служба суда.

Защита нардепа в апелляции требовала отменить решение об аресте недвижимого и движимого имущества, в частности двух домов и двух автомобилей, вынесенное следственным судьей Печерского райсуда столицы 19 июля 2017 года.

"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей… постановила… апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах Добкина М.М., оставить без удовлетворения", - говорится в сообщении.

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21 августа 2017 года Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию адвокатов на решение Печерского суда об аресте Добкина с альтернативой залога в 50 млн грн.

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