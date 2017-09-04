Украина готова к более решительным действиям против КНДР - МИД
Украина готова присоединиться к более решительным действиям международного сообщества, в том числе с использованием рычагов в СБ ООН, для противодействия дальнейшим ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
"Украина строжайше осуждает ядерное испытание, проведенное 3 сентября в КНДР, которое в сочетании с агрессивной программой создания баллистических ракет представляет реальную угрозу безопасности уже не только соседним странам, но и мировому сообществу", - сказано в заявлении.
В МИД отметили, что Украина расценивает последние действия Пхеньяна как "сознательный, авантюрный и провокационный шаг". В ведомстве в очередной раз констатировали, что действия руководства КНДР прямо и цинично противоречат многочисленным резолюциям Совбеза ООН.
Украина призвала Пхеньян отказаться от любых демонстраций силы и немедленно прекратить все испытания ядерного оружия, а также без предусловий восстановить международный диалог с целью отказа от программ ядерного и ракетного оружия.
"Украина готова присоединиться к более решительным действиям международного сообщества, в том числе с использованием рычагов в СБ ООН, для противодействия дальнейшим ядерным и ракетным угрозам", - говорится в заявлении.
МИД также призвал Совбез ООН провести детальное экспертное исследование развития северокорейской ядерной и ракетной программ в контексте выявления возможной иностранной помощи Пхеньяну в этой сфере.
3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы.
Южнокорейский президент созвал экстренную встречу Совета нацбезопасности. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговорами проблему решить будет невозможно.
США, Япония, Франция, Великобритания и Южная Корея созывают срочное заседание Совбеза ООН из-за последнего ядерного испытания Северной Кореи.
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