Украина готова к более решительным действиям против КНДР - МИД

В МИД отметили, что Украина расценивает последние действия Пхеньяна как "сознательный, авантюрный и провокационный шаг"

Украина готова присоединиться к более решительным действиям международного сообщества, в том числе с использованием рычагов в СБ ООН, для противодействия дальнейшим ядерным и ракетным угрозам со стороны КНДР. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Украина строжайше осуждает ядерное испытание, проведенное 3 сентября в КНДР, которое в сочетании с агрессивной программой создания баллистических ракет представляет реальную угрозу безопасности уже не только соседним странам, но и мировому сообществу", - сказано в заявлении.

В МИД отметили, что Украина расценивает последние действия Пхеньяна как "сознательный, авантюрный и провокационный шаг". В ведомстве в очередной раз констатировали, что действия руководства КНДР прямо и цинично противоречат многочисленным резолюциям Совбеза ООН.

Украина призвала Пхеньян отказаться от любых демонстраций силы и немедленно прекратить все испытания ядерного оружия, а также без предусловий восстановить международный диалог с целью отказа от программ ядерного и ракетного оружия.

"Украина готова присоединиться к более решительным действиям международного сообщества, в том числе с использованием рычагов в СБ ООН, для противодействия дальнейшим ядерным и ракетным угрозам", - говорится в заявлении.

МИД также призвал Совбез ООН провести детальное экспертное исследование развития северокорейской ядерной и ракетной программ в контексте выявления возможной иностранной помощи Пхеньяну в этой сфере.

3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы.

Южнокорейский президент созвал экстренную встречу Совета нацбезопасности. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговорами проблему решить будет невозможно.

США, Япония, Франция, Великобритания и Южная Корея созывают срочное заседание Совбеза ООН из-за последнего ядерного испытания Северной Кореи.

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