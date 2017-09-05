Киев предложит ООН расследовать истоки ядерного потенциала КНДР

Постпред Украины в ООН заявил, что необходимо выяснить, какие страны сотрудничают в этой сфере с Северной Кореей

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что необходимо провести расследование относительно того, какие страны помогают Северной Корее растить ядерный потенциал. Об этом сообщает Радио Свобода.



"Мы в контексте новой резолюции будем выступать за то, чтоб Совет безопасности ООН инициировал какое-то новое расследование, благодаря каким странам Северная Корея смогла до такого уровня развить свой ядерный и ракетный потенциал", - сказал он.



Также он отметил, что у Совбеза ООН нет официальных претензий к Украине по поводу информации изложенной в статье издание The New York Times относительно того, что ракетный двигатель для межконтинентальных ракет КНДР якобы мог быть поставлен из Украины.



"Мы обсуждали этот вопрос со своими коллегами в Совете безопасности. Они считают, что это регулярная "утка", никто официальных обвинений в адрес Украины не высказывал - все исходят из того, что это не подтверждено", - отметил Ельченко.

Вчера, 4 сентября, военные Южной Кореи заявили, что КНДР готовится к новым ракетным пускам: "есть признаки", что будет испытана межконтинентальная баллистическая ракета.

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Утром 3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы мощностью до 100 кт. Южная Корея созвала экстренную встречу Совнацбеза и провела учения с применением баллистических ракет. Созвано очередное заседание Совбеза ООН, Китай снова "сурово осудил" ядерные испытания Пхеньяна.

Трамп написал в Twitter, что "разговоры не помогут", и что Ын "понимает только одно". Позднее Белый дом заявил - США готовы применить ядерное оружие. В Пентагоне отметили, что Вашингтон "не стремится к полному уничтожению" Северной Кореи, но "есть много вариантов, как это сделать". Минфин США разрабатывает новые санкции, предполагающие разрыв любых торговых и деловых связей с государствами, торгующими с КНДР.

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