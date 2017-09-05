Конец каникул: открылась седьмая сессия Верховной Рады
Председатель парламента Андрей Парубий открыл седьмую сессию Верховной Рады восьмого созыва. Сессия начнет работу сегодня, 5 сентября, и продлится до 2 февраля следующего года, сообщает из зала заседаний корреспондент LIGA.net.
Депутаты планируют 10 недель работать в пленарном режиме, шесть недель в комитетах, и еще шесть - в округах.
В первый день работы парламентарии займутся реформой образования, а в четверг, 7 сентября, намерены принять изменения в Кодексы в связи с судебной реформой.
Также осенью планируется рассмотреть пенсионную и медицинскую реформы.
Помимо этого, в Раде ждут проект закона о реинтеграции Донбасса. О том, что он может быть в ближайшее время зарегистрирован, ранее заявили Парубий и секретарь СНБО Александр Турчинов.
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