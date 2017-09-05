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Грибаускайте о внешней политике РФ: Или на коленях, или ты - враг

05.09.2017 12:36
Нынешняя Россия, не поймет, что все страны, в первую очередь, независимы, отметила президент Литвы Даля Грибаускайте
Грибаускайте о внешней политике РФ: Или на коленях, или ты - враг
Даля Грибаускайте

Президент Литвы Даля Грибаускайте на первой встрече с главой РФ Владимиром Путиным получила список требований, которые должна выполнить Литва. Об этом она заявила DELFI.

"С самой первой встречи с господином Путиным я получила список требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, сотрудничать с ними. Это было не предложение дружить или сотрудничать - или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом. Я не могла принять такие отношения", - сказала президент.

По ее словам, с самого первого срока полномочий она всегда говорила, что Литва готова сотрудничать и дружить со всеми соседями, но на равных основаниях.

"Только в том случае, если это будут взаимно уважительные отношения. Пока Россия смотрит на своих соседей или малые страны подобным образом, хорошие и справедливые дружеские отношения никогда не смогут установиться с этой страной", - уточнила президент Литвы.

Она добавила, что пока нынешняя Россия не поймет, что все страны, в первую очередь, независимы, с их государственностью, какими бы большими или маленькими они ни были, что со всеми странами нужно сотрудничать с уважением, отношения будут сложными.

 "Особенно, если она все еще в состоянии бороться, отторгать территории, действовать агрессивно, вмешиваться в политическую ситуацию или выборы в других странах, эта страна, несомненно, будет всегда рассматриваться как агрессор", - подчеркнула Грибаускайте. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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