Почти площадь Киева: сколько земли вернули Минобороны с 2014 года
За последние три с половиной года министерство обороны через суд вернуло себе "оборонных земель" общей площадью 670 квадратных километров, что сопоставимо с площадью Киева. Об этом у себя в Facebook сообщил министр обороны Степан Полторак.
"По состоянию на 1 сентября 2017 года в Минобороны возвращено 146 земельных участков общей учетной площадью более 67 тысяч гектаров земли", - рапортовал он, добавив, что "реформы ВСУ продолжаются по плану".
Ранее глава Минобороны заявил, что для украинских военнослужащих-контрактников построят 100 общежитий за 1 млрд гривень.
Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что оборонный бюджет-2018 будет около 163 млрд грн.
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