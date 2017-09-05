Почти площадь Киева: сколько земли вернули Минобороны с 2014 года

С начала войны России против Украины оборонное ведомство через суды вернуло себе почти 700 кв км участков "оборонных" земель

За последние три с половиной года министерство обороны через суд вернуло себе "оборонных земель" общей площадью 670 квадратных километров, что сопоставимо с площадью Киева. Об этом у себя в Facebook сообщил министр обороны Степан Полторак.

"По состоянию на 1 сентября 2017 года в Минобороны возвращено 146 земельных участков общей учетной площадью более 67 тысяч гектаров земли", - рапортовал он, добавив, что "реформы ВСУ продолжаются по плану".

Ранее глава Минобороны заявил, что для украинских военнослужащих-контрактников построят 100 общежитий за 1 млрд гривень.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что оборонный бюджет-2018 будет около 163 млрд грн.

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