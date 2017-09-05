Депутаты не нашли компромисса по языку обучения

Правки к закон об образовании депутаты рассмотрят на вечернем заседании

Депутаты не нашли компромисса по языковому вопросу в законе об образовании. Переговоры продолжат во время обеденного перерыва, передает корреспондент LIGA.net.

Проектом, подготовленном ко второму чтению предусмотрено, что языком образовательного процесса в Украине является государственный язык. При этом представителям коренных народов и нацменьшинств гарантируется право на обучение на родном языке вместе с украинским.

Также предусмотрено, что количество предметов, которые преподаются на украинском языке должно постепенно увеличиваться.

Министр образования и науки Лилия Гриневич пояснила, что это позволит представителям коренных народов и нацменьшинств полноценно освоить украинский язык в школе.

Она подчеркнула, что нынешняя система предусматривает возможность обучения только на языке нацменьшинств, и выпускники таких классов вообще не владеют государственным языком.

Депутат Оксана Билозир предложила поддержать свою правку, в которой предусмотрено, что представителям нацменьшинств гарантируется только право на изучение родного языка, при этом все остальные предметы должны преподаваться на украинском.

Спикер Андрей Парубий поставил предложения на рейтинговое голосование. Предложение комитета, которое озвучила Лилия Гриневич, набрало 160 голосов депутатов, предложение Оксаны Билозир - 196, при 226 необходимых для принятия решения.

Парубий предложил представителям фракций и министерства в перерыве между пленарными заседаниями собраться и сформулировать согласованную позицию по статье о языке образовательного процесса в Украине. К рассмотрению поправок депутаты вернутся на вечернем пленарном заседании в 16.00.

Ранее в Латвии правительство поддержало предложенные поправки Министерства образования и науки о процедуре проведения государственных экзаменов для учеников 9 и 12 классов, согласно которым ученикам теперь запрещено сдавать экзамены на любом другом языке, кроме государственного.

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