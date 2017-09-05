ВСП не рекомендовал назначение двух судей времен Майдана

Совет правосудия отказался внести президенту представление о назначении судьями бессрочно Виктора Кицюка и Александра Билыка

Высший совет правосудия отказался вносить президенту представление о назначении трех судей на должности в столичных районных судах, в том числе двух, подозреваемых в вынесении неправосудных решений во время событий Майдана. Об этом сообщает пресс-служба органа.

"ВСП принял решение отказать во внесении представления президенту о назначении Билыка Александра Владимировича на должность судьи Голосеевского райсуда Киева, Кицюка Виктора Петровича на должность судьи Печерского райсуда Киева и Ноздрякова Станислава Викторовича на должность судьи Подольского райсуда Киева", - говорится в сообщении.

Член Общественного совета добропорядочности при Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Роман Маселко в своем Facebook отметил, что ВСП отказал в представлении о назначении этих судей бессрочно, а значит, они подлежат увольнению.

Маселко напомнил, что ранее Совет правосудия отказался каким-либо образом наказать судью Кицюка, подозреваемого в вынесении неправосудных решений о лишении водительских прав автомайдановцев за поездку к резиденции Виктора Януковича.

"Сегодня же ВСП отказался продлить его полномочия бессрочно. Это не наказание, но теперь Кицюк хотя бы уже не будет получать зарплату и иметь статус судьи", - отметил юрист.

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Касательно судьи Билыка Маселко сообщил, что он незаконно лишил водительских прав девять участников поездки в Межигорье. "Но не только полностью избежал какого-либо наказания, но и в 2016 году был рекомендован действующей ВККС на избрание бессрочно", - подчеркнул он.

В августе 2017 года Высший совет правосудия рекомендовал президенту назначить судьей бессрочно судью Соломенского суда Киева Марию Зелинскую, которая в начале 2014 года выносила решения о лишении водительских прав ездивших в Межигорье участников Автомайдана.

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