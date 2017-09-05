Апелляционный суд отказался снять арест с имущества Розенблата
Апелляционный суд Киева отказался снять арест с недвижимого и движимого имущества народного депутата Борислава Розенблата, наложенный определением Соломенского райсуда столицы от 24 июля 2017 года по ходатайству НАБУ. Соответствующее решение коллегия судей вынесла во вторник, 5 сентября, сообщает пресс-служба суда.
"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей… постановила… апелляционную жалобу стороны защиты, поданную в интересах подозреваемого Розенблата Б.С., оставить без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка в комментарии журналистам после судебного заседания отметил, что сторона обвинения "довольна этим решением суда", сообщает Укринформ.
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В августе 2017 года Соломенский суд обязал Розенблата, одного из главных фигурантов так называемого янтарного дела, носить электронный браслет слежения до 17 октября текущего года.
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