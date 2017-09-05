Супрун возмутили заявления депутатов о "беременных школьницах"

Некоторые нардепы считают, что при 12-летней школе девушки будут получать дипломы уже беременными; такая точка зрения возмутила главу Минздрава

И.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун возмутили заявления некоторых народных депутатов о "беременных школьницах", которые прозвучали на сегодняшнем пленарном заседании Верховной Рады во время обсуждения проекта образовательной реформы, предусматривавшего переход к 12-летнему среднему образованию. Об этом глава Минздрава написала в своем Facebook.

"Среди оговорок прозвучало, будто бы нельзя внедрять 12-летнюю систему образования, потому что 18-летние девушки будут выходить из школы беременными. Невероятно! В 21-м веке в европейской стране кому-то приходит в голову, что жизнь женщины должна ограничиваться институтом семьи и заботой о детях", - отметила Супрун.

"Парламент не должен быть местом пропаганды сексизма и эйджизма (дискриминация человека по его возрасту - ред.). Боюсь, что люди, которые так говорят, даже не осознают, что это грубое нарушение прав человека", - добавила чиновница.

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Также Супрун упрекнула депутатов в том, что они "не владеют темой, о которой говорят, и руководствуются стереотипами или собственными фантазиями".

"Согласно официальной статистике Министерства здравоохранения Украины, в 2016 году женщин, родивших в возрасте до 18 лет, было 1,27% от общего количества рожениц", - подчеркнула и.о. министра.

В феврале 2017 года были обнародованы результаты соцопроса, согласно которым каждой десятой беременной украинке работодатель предлагал уволиться "по собственному желанию".

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