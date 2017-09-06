НАПК нашла неточность в декларации Авакова: обещает исправить
06.09.2017 02:27
Министр пообещал исправить найденную неточность и отметил, что от НАПК ему пока не приходили результаты проверки его декларации
Арсен Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков обещает исправить неточность в своей электронной декларации за 2015 год. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
НАПК проверило декларацию и нашло ошибку - министр указал доход в одной строке и не повторил ее в другом разделе.
При этом Аваков отметил, что прочитал о находке НАПК в СМИ - ему никаких запросов или уведомлений не приходило.
Ранее СМИ сообщили, что Аваков не указал доход от продажи картины в разделе "Расходы и сделки".
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