НАПК нашла неточность в декларации Авакова: обещает исправить

Министр пообещал исправить найденную неточность и отметил, что от НАПК ему пока не приходили результаты проверки его декларации

Министр внутренних дел Арсен Аваков обещает исправить неточность в своей электронной декларации за 2015 год. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

НАПК проверило декларацию и нашло ошибку - министр указал доход в одной строке и не повторил ее в другом разделе.

При этом Аваков отметил, что прочитал о находке НАПК в СМИ - ему никаких запросов или уведомлений не приходило.

Ранее СМИ сообщили, что Аваков не указал доход от продажи картины в разделе "Расходы и сделки".

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