USD:  25.81  26.25   EUR:  30.43  31.25  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

НАПК нашла неточность в декларации Авакова: обещает исправить

06.09.2017 02:27
Министр пообещал исправить найденную неточность и отметил, что от НАПК ему пока не приходили результаты проверки его декларации
НАПК нашла неточность в декларации Авакова: обещает исправить
Арсен Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков обещает исправить неточность в своей электронной декларации за 2015 год. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

НАПК проверило декларацию и нашло ошибку - министр указал доход в одной строке и не повторил ее в другом разделе. 

При этом Аваков отметил, что прочитал о находке НАПК в СМИ - ему никаких запросов или уведомлений не приходило.

Ранее СМИ сообщили, что Аваков не указал доход от продажи картины в разделе "Расходы и сделки". 

Читайте также: Декларация Авакова: 466 тыс грн зарплаты и две фирмы на Кипре

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 