Суд арестовал швейцарские счета сына экс-премьера Азарова

Суд постановил, что Алексей Азаров в должности народного депутата получил 7,7 млн евро из неустановленных источников

Печерский районный суд Киева утвердил ходатайство ГПУ об аресте десяти швейцарских счетов сына экс-премьер-министра Николая Азарова. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на постановление.



В постановлении также указано, что с 12 декабря 2012 по 27 ноября 2014 года Алексей Азаров, будучи в должности народного депутата, получил из неустановленных источников 7,7 млн евро, 600 тысяч швейцарских франков и 500 тысяч долларов.



Деньги находятся на банковских счетах в Швейцарии, Италии и Лихтенштейне.



В январе 2015 года Алексею Азарову сообщили о подозрении в преступлении по ч.3 ст.368-2 УК - незаконное обогащение в особо крупных размерах - и его объявили в розыск.

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