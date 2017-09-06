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Суд арестовал швейцарские счета сына экс-премьера Азарова

06.09.2017 02:58
Суд постановил, что Алексей Азаров в должности народного депутата получил 7,7 млн евро из неустановленных источников
Суд арестовал швейцарские счета сына экс-премьера Азарова
Алексей Азаров

Печерский районный суд Киева утвердил ходатайство ГПУ об аресте десяти швейцарских счетов сына экс-премьер-министра Николая Азарова. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на постановление.

В постановлении также указано, что с 12 декабря 2012 по 27 ноября 2014 года Алексей Азаров, будучи в должности народного депутата, получил из неустановленных источников 7,7 млн евро, 600 тысяч швейцарских франков и 500 тысяч долларов. 

Деньги находятся на банковских счетах в Швейцарии, Италии и Лихтенштейне. 

В январе 2015 года Алексею Азарову сообщили о подозрении в преступлении по ч.3 ст.368-2 УК - незаконное обогащение в особо крупных размерах - и его объявили в розыск.

Ранее в одной из европейских стран арестовали более 500 кг золота, которое, как считают правоохранители, было украдено и вывезено из Украины окружением беглого экс-президента Виктора Януковича

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