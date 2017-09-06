Януковичу и Лавриновичу объявлено подозрение ГПУ о захвате власти

Беглый ныне Янукович узурпировал власть благодаря незаконному расширению полномочий президента, а также урезанию роли парламента и правительства

Генеральная прокуратура сообщила экс-президенту Виктору Януковичу и его соратнику, бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу, о подозрении в рамках уголовного производства о насильственном захвате государственной власти в 2010 году. Об этом у себя в Facebook сообщил глава ГПУ Юрий Луценко.

"Департамент спецрасследований ГПУ расследует дело конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату госвласти путем расширения неконституционным способом полномочий президента за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства", - пишет генпрокурор.

Оба представителя так называемой Семьи Януковича проходят на этот раз по ч. 1 ст. 109 УК - "действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также заговор о совершении таких действий".

Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

"На основании собранных доказательств сообщено о подозрении Януковичу и Лавриновичу в совершении вместе с другими лицами захвата власти, в том числе путем незаконного, без решения единого органа законодательной власти в Украине - Верховной Рады, изменения Конституции путем внесения в Единый госреестр нормативно-правовых актов текста Конституции в редакции 1996 года и его официального опубликования", - уточнили в генпрокуратуре.

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18 августа 2016 года Лавриновичу, возглавлявшему Минюст при Януковиче, вручили подозрение по делу о хищении имущества и служебном подлоге. 30 августа ГПУ завершила досудебное расследование против него, его зама и директора департамента планово-финансовой деятельности - главного бухгалтера Минюста, а 7 октября дело ушло в суд.

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