Дело 2 мая в Одессе: приговор обвиняемым вынесут до 15 сентября

Речь идет о массовых беспорядках, имевших место в тот день в центре города; события на Куликовом поле судом пока не рассматривались

Приговор обвиняемым по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в центре Одессы будет вынесен до 15 сентября текущего года. Об этом во вторник, 5 сентября, на заседании Ильичевского горсуда, рассматривающего данное производство, после завершения прений сторон процесса сообщила судебная коллегия, передает УНИАН.

Заслушав последнее слово обвиняемых, коллегия судей удалилась в совещательную комнату, чтобы составить приговор.

Данное дело рассматривалось в судебных инстанциях около трех лет. Речь идет только об эпизодах, имевших место в центре Одессы 2 мая 2014-го; материалы о событиях на Куликовом поле в суд еще не поступали.

В суде адвокаты заявили о якобы отсутствии доказательств вины их подзащитных и настаивали на оправдательном приговоре. Обвиняемые своей вины не признают.

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2 мая 2014 года в Одессе в ходе беспорядков погибли 48 человек, еще 247 пострадали. Столкновения в центре города произошли ближе к вечеру между участниками проукраинской акции, болельщиками ФК "Черноморец" и "Металлист", с одной стороны, и сторонниками пророссийского Антимайдана - с другой.

Несколько участников проукраинской акции погибли от пуль сторонников Антимайдана. Позже несколько десятков человек из числа пророссийских демонстрантов погибли от удушья или травм вследствие пожара в одесском Доме профсоюзов.

В июне 2016 года завершили идентификацию всех погибших в ходе тех событий.

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