Премьер Молдовы против Додона: Армии нужно участие в учениях НАТО

Отказ от учебных маневров Rapid Trident 2017 в Украине уже принес Молдове убытки на сумму почти 300 тысяч долларов, посетовали в правительстве страны

Несмотря на запрет молдавского президента Игоря Додона для военных страны ехать на учения войск НАТО в Украину, правительство Молдовы будет настаивать на участии армии в Rapid Trident 2017. Об этом со ссылкой на заявление премьера Павла Филипа пишет местный ресурс NewsMaker.

"Накануне была отменена поездка на учения в Украине. До этого таким же образом были отменены еще пять поездок. Я считаю, что оснований для этого нет", - заявил он.

Глава правительства Молдовы отметил, что участие военных на 80% оплачивается партнерами и организаторами.

"А вот отказ уже обошелся нам в пять миллионов леев (около $300 тысяч, - ред.). Никому не нужна нетренированная армия. Я предлагаю включить в повестку дня решение правительства об участии наших военных в учениях", - подчеркнул он.

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Послезавтра, 8 сентября, во Львовской области пройдут военные учения Rapid Trident 2017, в которых примут участие до 2,5 тысяч украинских военных и военнослужащих стран-партнеров - Болгарии, Канады, Эстонии, Грузии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Британии и США. Учения пройдут с "большим размахом, чем прежде", заявили в Минобороны, и завершатся 23 сентября.

5 сентября молдавский президент Игорь Додон заявил, что молдавским военным нечего делать на учениях в Украине, и распорядился, чтобы все приготовления к учениям были отменены.

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