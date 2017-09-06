Back to the USSR: пионеры в Крыму и открытие памятника Ленину

Во время открытия памятника вождю коммунизма звучали советские песни

В поселке Симеиз оккупированного Крымского полуострова вчера открыли памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщают Крым.Реалии.

По словам крымского журналиста Сергея Сардыко, до 1993 года здесь стоял памятник, но затем от него остался лишь постамент.

"В сквере ниже аллеи у вилл Ксения и Мечта по инициативе КПРФ по программе восстановления советских памятников установили гранитный бюст Владимиру Ленину", - сказал Сардыко.

Фото: ru.krymr.com

Он уточнил, что во время открытия звучали советские песни.

"Школьников в пионеры приняли, очень трогательно дети отвечали на призыв: "К борьбе за Родину, справедливость и честность будьте готовы! - Всегда готовы!" - отметил журналист.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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