Суд по делу о госизмене Януковича перенесли на 21 сентября

Новый адвокат экс-диктатора попросил больше времени на ознакомление с материалами дела

Оболонский райсуд Киева объявил перерыв в рассмотрении дела о госизмене Виктора Януковича до 21 сентября 2017 года. Соответствующее решение в ходе заседания в среду, 6 сентября, огласил председательствующий судья Владислав Девятко.

Перед заседанием новый адвокат Януковича Максим Герасько, назначенный защитником экс-диктатора в августе 2017-го, заявил, что будет просить суд дать время на ознакомление с материалами дела. По его словам, "десять рабочих дней для изучения материалов - это нереальное время".

Ввиду этого Девятко объявил перерыв в заседании до 21 сентября, отметив, что этого времени "достаточно в полной мере, чтобы защитник мог качественно подготовиться к защите". Начало заседания назначено на 14:00.

Также Девятко сообщил, что следующие заседания по делу Януковича состоятся 27 и 28 сентября, 5, 11 и 12 октября.

29 июня 2017 года экс-диктатор отказался прибыть в суд на территории России для участия в судебном заседании в режиме видеоконференции, а 6 июля отозвал своих адвокатов и заявил, что не хочет принимать участия в суде, "итог которого заранее определен".

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