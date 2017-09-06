Послы ЕС согласовали продление санкций против России

"Бремя крымнаша должно стать для захватчиков невыносимо тяжелым", - прокомментировал решение послов ЕС президент Петр Порошенко

Послы Европейского Союза согласовали продление на полгода санкций против 149 представителей путинского режима и сепаратистов, а также против 38 организаций, учреждений и компаний за силовой захват Россией Крыма в 2014 году. О таком решении Комитета постпредов стран-членов при Совете ЕС сообщил в Twitter брюссельский корреспондент агенства Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Приветствую решение послов ЕС продлить на полгода и расширить пакет санкций против России за оккупацию Крыма", - отметил у себя в Facebook президент Петр Порошенко.

Персональные санкции касаются визовых запретов и блокирования активов подсанкционных лиц на территории ЕС.

По словам главы государства, "бремя крымнаша должно стать невыносимо тяжелым" для государства-оккупанта - до полного восстановления суверенитета Украины над Крымским полуостровом.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель повторила в очередной раз, что без соблюдения минских соглашений санкции против России в ЕС не снимут. Ровно год назад она заявляла, что не видит оснований для отмены санкций, так как Москва не выполнила обязательства в рамках минского процесса, а в прошлом декабре подтвердила эту позицию.

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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