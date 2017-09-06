Лавринович о деле о захвате власти: Я просто выполнял обязанности

Экс-глава Минюста утверждает, что КСУ в 2010-м не возвращал Конституцию 1996 года, а опубликование решений суда входило в обязанности его ведомства

Экс-министр юстиции Александр Лавринович, фигурирующий как подозреваемый в деле о насильственном захвате государственной власти Виктором Януковичем в 2010 году, утверждает, что в процессе возвращения к Конституции в редакции 1996 года просто выполнял свои "функциональные обязанности" главы Минюста. Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина.

"Какие могут быть вопросы о нарушении чего-то, если было чисто выполнение функциональных обязанностей, которые никоим образом не причастны к сути вопроса? Изменения в Конституцию принимаются в Верховной Раде, процедура их принятия описана в 13-м разделе Конституции. Нарушение этой процедуры является достаточным основанием для рассмотрения Конституционным судом… Министерство юстиции в данном случае публикует все решения Конституционного суда, это обязанность", - сказал Лавринович.

По словам экс-министра, КСУ своим решением в 2010 году не вернул предыдущую редакцию Основного закона, а "признал неконституционным закон, которым вносились изменения в Конституцию в декабре 2004-го".

"Практически все политсилы, которые были на то время, инициировали отмену того закона, поскольку была нарушена процедура внесения изменений в Конституцию", - подчеркнул Лавринович, отметив, что с таким требованием в те годы, в частности, выступали Наша Украина - Народная самооборона и Блок Юлии Тимошенко.

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Также экс-глава Минюста считает, что власти "очень нужен какой-то криминал на Януковича, чтобы это было как-то оправдано".

О себе Лавринович добавил, что в 2010 году он "просто был в должности" министра юстиции и выполнял "абсолютно техническую" работу.

Сегодня, 6 сентября, Генпрокуратура сообщила Януковичу и Лавриновичу о подозрении в рамках уголовного производства о насильственном захвате государственной власти в 2010 году.

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