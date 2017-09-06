Минобороны: Виновных в поставках плохой тушенки для ВСУ накажут

На чиновников от Минобороны, которые не проконтролировали качество поставляемой военнослужащим тушенки, наложено дисциплинарное взыскание

К дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных лиц - от командира подразделения до начальников управлений и служб Вооруженных Сил из-за поставок некачественной тушенки военным. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

"На виновных должностных лиц было наложено дисциплинарное взыскание от "предупреждения о неполном служебном соответствии" к рассмотрению на заседании аттестационной комиссии вопроса о дальнейшем прохождении воинской службы", - говорится в сообщении.



Исследования показали, что мясные консервы производителей ООО Адамант 2000, Визит не соответствуют требованиям ГОСТа: в них были обнаружены "сосудистые пучки и грубая соединительная ткань".

В Миниобороны заявили, что Центр безопасности пищевых продуктов и ветеринарии не организовал должным образом и не провел надлежащие лабораторные исследования пищевых продуктов, поставленных в воинские части, а должностные лица Вооруженных Сил не проконтролировали их качество и безопасность.

16 августа 2017 года министр обороны Степан Полторак заявил, что за качество питания в армии ответственность несет поставщик и производитель, и Минобороны не может проверять всю поставляемую продукцию.

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