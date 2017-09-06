Экс-глава Эстонии прокомментировал введение миротворцев в Донбасс
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес раскритиковал размещение возможное миротворцев на линии разграничения в Донбассе. Об этом он сообщил у cебя в Twitter.
"Я еще бы понял миротворцев на границе России и Украины, но на границе Украины и Украины - нет", - отметил политик.
5 cентября представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что президент страны-агрессора России Владимир Путин искажает идею о миротворцах в Донбассе.
Путин сказал, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта".
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