Экс-глава Эстонии прокомментировал введение миротворцев в Донбасс

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выступил против размещения миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес раскритиковал размещение возможное миротворцев на линии разграничения в Донбассе. Об этом он сообщил у cебя в Twitter.

"Я еще бы понял миротворцев на границе России и Украины, но на границе Украины и Украины - нет", - отметил политик.

5 cентября представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что президент страны-агрессора России Владимир Путин искажает идею о миротворцах в Донбассе.

Путин сказал, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта".

Читайте также: Ельченко: В российском проекте резолюции нет миротворчества

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.