Лавриновичу не вручали подозрение от Генпрокуратуры - адвокат

Сегодня в ГПУ заявили, что сообщили о подозрении Януковичу и Лавриновичу в рамках производства о насильственном захвате государственной власти

Адвокат экс-министра юстиции Александра Лавриновича заявил, что его подзащитному не вручали подозрения. Об этом Евгений Солодко написал на своей странице в Facebook.

"Относительно якобы нового подозрения Александру Лавриновичу: как его адвокат заявляю, что по состоянию на 13:23 сегодняшнего дня никакого подозрения Александру Владимировичу не вручено, повестки на допрос по какому-либо делу нет. Соответственно, все информационные сообщения по этому поводу - бег впереди дыма паровоза", - написал он.

Сегодня, 6 сентября, в Генпрокуратуре заявили, что сообщили о подозрении Виктору Януковичу и Александру Лавриновичу в рамках уголовного производства о насильственном захвате государственной власти в 2010 году.

Лавринович сказал, что в процессе отката к Конституции образца 1996 года "просто выполнял свои функциональные обязанности" главы Минюста.

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