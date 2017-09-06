Мэр Чернигова: У кого меньше 3 детей - тот больной и не украинец

Чиновник описал свое видение демографической политики государства

Городской глава Чернигова Владислав Атрошенко считает, что в украинском обществе должно быть сформировано отношение к гражданам, имеющим менее трех детей, как к "больным" и "вообще не украинцам". Об этом Атрошенко написал на своей странице в Facebook.

Чиновник описал свое видение демографической политики государства.

На его взгляд, религиозные и государственные институции, пользующиеся авторитетом в обществе, должны способствовать повышению рождаемости в Украине путем формирования у граждан представления о рождении детей как об обязанности каждого украинца.

"Я хочу найти соответствующие пути через общественное признание этой проблемы, как важной, и через религиозные учреждения и религиозных деятелей города. Через все меньшинства, а у нас их 23, там есть руководители, которые имеют авторитет. Через учителей, врачей, каких-либо людей, который имеют авторитет для общества, это то, что каждая семья, если мы патриоты, то патриотизм должен быть выражен не только в словах и геополитических отношениях. Если брать патриотическую составляющую, чтобы минимум 3 ребенка в семье. Чтобы девушка и парень, они вырастали и знали, что если у них не будет 3 детей, значить они больные, какие-то не такие, они вообще не украинцы. Это очень серьезный вопрос, он чувствительный, над этим нужно работать", - написал мэр.

При этом в качестве примера правильной демографической политики Атрошенко назвал Беларусь.





Согласно сообщениям СМИ, сам Атрошенко имеет двух дочерей - 1997 и 2005 годов рождения.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинцы тратят на еду 50% от доходов из-за того, что много едят.

"Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Германии и Украине. Они (немцы) едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", - сказал Рева.

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