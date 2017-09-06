Захват власти: ГПУ вызвала Лавриновича для вручения подозрения

Также у экс-министра должны взять показания по делу о захвате власти

ГПУ вызвала экс-министра юстиции Александра Лавриновича на 7 августа для вручения подозрения и взятия показаний. Об этом сегодня на брифинге заявил начальник отдела процессуального руководства Генпрокуратуры Алексей Донской, передает Украинская правда.

По его словам, Лавриновича будут ждать в 14:00. Экс-министра ознакомят с его правами, предложат дать показания и вручат подозрение.

Донской сообщил, что Лавриновича по этому делу уже допрашивали на стадии досудебного следствия.

"На сегодняшний день есть три фигуранта, которым сообщены подозрения. Но это не предел, мы еще работаем", - добавил он.

В то же время, Донской заявил, что Лавринович является подозреваемым с 1 сентября. Он утверждает, что экс-министру было сообщено о подозрении в рамках действующего законодательства.



"Ему было несколько звонков на телефоны, в частности на мобильный телефон, когда ему лично сообщили, что он является подозреваемым. И было предложено до 17 часов появиться, чтобы была реализована процедура. Он сообщил, что находится в горах и прибыть не может", - рассказал Донской.

После этого сообщение о подозрении направили по актуальному адресу проживания экс-министра.

Сегодня, 6 сентября, в Генпрокуратуре заявили, что сообщили о подозрении Виктору Януковичу и Александру Лавриновичу в рамках уголовного производства о насильственном захвате государственной власти в 2010 году.

Адвокат Лавриновича заявил, что его подзащитному не вручали подозрения.

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