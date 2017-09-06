Окружной суд Киева открыл производство о запрете Партии регионов

Судебное заседание назначено на 6 декабря

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску общественной организации к Министерству юстиции Украины, в котором содержится требование запретить деятельность Партии регионов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Истец просит суд признать противоправным бездействие Минюста, которое выявилось в письме "Об отказе от обращения Министерства юстиции Украины в Окружной административный суд города Киева о запрете деятельности политической партии" Партия регионов", - сказано в сообщении.

Также истец просит суд обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности на территории Украины Партии регионов и отменить ее государственную регистрацию, отметили в суде.

Судебное заседание назначено на 6 декабря.

Напомним, в декабре 2015 года Окружной административный суд Киева по иску Минюста запретил деятельность Коммунистической партии Украины.

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