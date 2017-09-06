Окружной суд Киева открыл производство о запрете Партии регионов
Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску общественной организации к Министерству юстиции Украины, в котором содержится требование запретить деятельность Партии регионов. Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Истец просит суд признать противоправным бездействие Минюста, которое выявилось в письме "Об отказе от обращения Министерства юстиции Украины в Окружной административный суд города Киева о запрете деятельности политической партии" Партия регионов", - сказано в сообщении.
Также истец просит суд обязать Минюст обратиться в суд о запрете деятельности на территории Украины Партии регионов и отменить ее государственную регистрацию, отметили в суде.
Судебное заседание назначено на 6 декабря.
Напомним, в декабре 2015 года Окружной административный суд Киева по иску Минюста запретил деятельность Коммунистической партии Украины.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:11
-
18:22
-
17:01
-
17:21
-
16:54
Новости партнеров
- 35857
- 29003
- 15196
- 10780
- 9616