Порошенко назначил нового посла в Македонии
06.09.2017 21:45
Президент подписал соответствующий указ №263/2017
Фото: resident.gov.ua
Президент Петр Порошенко назначил Наталью Задорожнюк чрезвычайным и полномочным послом в Республике Македония. Об этом сообщает пресс-служба АП.
Согласно сообщению, Порошенко подписал соответствующий указ №263/2017.
"Назначить Задорожнюк Наталью Ивановну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Македония", - сказано в документе.
До этого Задорожнюк работала в МИДе в должности посла по особым поручениям.
В марте президент уволил Александра Горина с должности посла Украины в Нидерландах и назначил на эту должность Всеволода Ченцова.
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