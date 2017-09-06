Порошенко назначил нового посла в Македонии

Президент подписал соответствующий указ №263/2017

Президент Петр Порошенко назначил Наталью Задорожнюк чрезвычайным и полномочным послом в Республике Македония. Об этом сообщает пресс-служба АП.

Согласно сообщению, Порошенко подписал соответствующий указ №263/2017.

"Назначить Задорожнюк Наталью Ивановну чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Македония", - сказано в документе.

До этого Задорожнюк работала в МИДе в должности посла по особым поручениям.

В марте президент уволил Александра Горина с должности посла Украины в Нидерландах и назначил на эту должность Всеволода Ченцова.

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