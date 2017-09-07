Порошенко озвучил пессимистический сценарий для Украины
В случае потери темпа реформ Украина рискует растерять государственность и перестать существовать как независимое государство. Об этом в рамках ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении Украины заявило в парламенте президент Петр Порошенко.
"В истории были случаи, когда отсутствие или промедление с реформами просто консервировали отсталость страны, оставляя их на обочине мирового прогресса. Есть перспективы еще хуже: без завершения реформ мы рискуем утратить государственность - и нас просто не станет. Но это пессимистический сценарий", - сказал он.
По словам Порошенко, он не верит в такое негативное развитие событий, так как "наш сценарий - оптимистичный, и его название - "успешная страна успешных украинцев".
В конце июня Украина экс-посол ЕС в Украине Ян Томбинский заявил, что страна "должна покончить с имитацией реформ" и начать реально строить демократическое государство.
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