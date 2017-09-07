Порошенко предложил лишить иммунитета депутатов следующего созыва

Никто, никому и никогда не может гарантировать политическую "крышу" или прикрытие, отметил Петр Порошенко, добавив - "касается и друзей президента"

Президент Петр Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года. Об этом он заявил, выступая с посланием в Верховной Раде, передает корреспондент LIGA.net

По словам президента, уже сегодня антикоррупционная система выстроена так, что ни у кого из высоких должностных лиц нет гарантии безнаказанности.

"Никто никому никогда не может гарантировать политическую крышу или прикрытие. Это в полной мере касается друзей президента", - сказал он.

Порошенко напомнил, что ВР установила абсолютный рекорд по результативным голосованиям за лишение депутатской неприкосновенности.

"Призываю внести и согласовать наконец изменения в Конституцию, которые отменяют депутатскую неприкосновенность. Чтобы облегчить для вас принятие этого решения, чтобы у вас не было чувства, что оно направлено против вас, у меня есть очень простое предложение - давайте примем это решение с его введением в действие с 1 января 2020 года, для депутатов уже новой Верховной Рады", - отметил Порошенко.

28 июня сообщалось, что президент ожидает от Верховной Рады в ближайшее время принятия решений об отмене депутатской неприкосновенности.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



