Порошенко предложил лишить иммунитета депутатов следующего созыва
Президент Петр Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года. Об этом он заявил, выступая с посланием в Верховной Раде, передает корреспондент LIGA.net
По словам президента, уже сегодня антикоррупционная система выстроена так, что ни у кого из высоких должностных лиц нет гарантии безнаказанности.
"Никто никому никогда не может гарантировать политическую крышу или прикрытие. Это в полной мере касается друзей президента", - сказал он.
Порошенко напомнил, что ВР установила абсолютный рекорд по результативным голосованиям за лишение депутатской неприкосновенности.
"Призываю внести и согласовать наконец изменения в Конституцию, которые отменяют депутатскую неприкосновенность. Чтобы облегчить для вас принятие этого решения, чтобы у вас не было чувства, что оно направлено против вас, у меня есть очень простое предложение - давайте примем это решение с его введением в действие с 1 января 2020 года, для депутатов уже новой Верховной Рады", - отметил Порошенко.
28 июня сообщалось, что президент ожидает от Верховной Рады в ближайшее время принятия решений об отмене депутатской неприкосновенности.
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