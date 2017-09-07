Оккупанты в Крыму хотят создать центр по обслуживанию систем ПВО

До конца 2018 года в проект планируют вложить 700 миллионов рублей

В аннексированном Севастополе к концу 2017 года планируют построить инновационный центр производственно-технического предприятия "Гранит", который входит в российский государственный концерн "Алмаз-Антей" по обслуживанию систем ПВО и научных разработок в этой сфере. Об этом заявил генеральный директор предприятия "Гранит" Николай Калик, сообщают Крым. Реалии.

До конца 2018 года в проект планируют вложить 700 миллионов рублей.

"Это будет инновационный центр по ремонту, обслуживанию техники, вооружений противовоздушной обороны Крыма и Севастополя", - сказал Калик.

По его словам, на данный момент подбираются специалисты, которые начнут работать на предприятии с 2018 года.

"До 300 человек в следующем году мы наберем. Сейчас работает около 70", - уточнил Калик.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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