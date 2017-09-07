Найем о речи Порошенко: "Друзья" президента получают преференции

Народный депутат от президентской политсилы Мустафа Найем затронул темы нового закона о выборах, антикоррупционного суда и "друзей" президента

Сегодняшнее обращение президента Петра Порошенко к Верховной Раде "хорошее, красивое и правильное", но в отдельных аспектах имеет мало общего с реальностью. Об этом депутат фракции БПП Мустафа Найем заявил корреспонденту LIGA.net, комментируя выступление главы государства в парламенте.

"Очень странно, что президент в ежегодном послании сказал о выборах, но при этом не упомянул о необходимости принятия нового избирательного закона", - сказал он, добавив, что это было одним из предвыборных обещаний Порошенко и его партии.

Перспективы принятия нового закона о выборах зависят прежде всего от нардепов при "серьезном общественном давлении", считает Найем.

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"В послании прозвучала также фраза о "друзьях" президента, которые не должны зарабатывать и не могут иметь преференций, однако в реальности мы видим, что "друзья" продолжают зарабатывать и получать преференции", - отметил нардеп.

Кроме того, депутат видит несогласованность между заявлениями Порошенко и реальностью в том, что в послании президент говорил о необходимости создания антикоррупционного суда, но на деле "Банковая не только не направляет в парламент свой законопроект, которым бы создавался антикоррупционный суд, но и блокирует принятие законопроектов, уже внесенных депутатами".

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