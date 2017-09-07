Путин о Тиллерсоне: Попал в плохую компанию и отруливает
Президент России Владимир Путин выступил с едким комментарием в адрес госсекретаря США Рекса Тиллерсона, заметив, что тот "попал в плохую компанию" после того, как получил государственную награду за вклад в развитие российско-американских отношений. Об этом сообщает русская служба Голоса Америки.
"Мы господину Тиллерсону тоже когда-то вручали Орден Дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает", - сказал Путин, обращаясь к гражданину США на пленарном заседании в рамках экономического форума во Владивостоке.
Президент страны-агрессора выразил надежду, что "ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия" выведет госсекретаря на "правильный курс".
В 2013 году российский лидер вручил Тиллерсону, возглавлявшему тогда нефтяной гигант Exxon Mobil, Орден Дружбы. Путин добавил, что контакты с американскими компаниями, в том числе и с ExxonMobil, продолжаются, несмотря на "сложности в дипломатических отношениях" между РФ и США.
23 августа 2017 года Тиллерсон обвинил Россию в том, что страна поставляет оружие талибам, тем самым нарушая международные нормы Совета безопасности ООН.
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