Лавриновичу вручили подозрение в деле о захвате власти

По словам адвоката Евгения Солодко, Лавриновичу грозит до 15 лет лишения свободы

Сегодня, 7 сентября, экс-министру юстиции Александру Лавриновичу в ГПУ вручили подозрение в деле о захвате госвласти. Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает Укринформ.

"Было следственное действие - вручение мне подозрения", - сказал Лавринович.

По словам его адвоката Евгения Солодко, Лавриновичу грозит до 15 лет лишения свободы. Юрист также отметил, что "сегодня вопрос об избрании меры пресечения (Лавриновичу - ред.) вообще не ставился".

Адвокат добавил, что подозрение насчитывает около 10 страниц, но "там очень много ссылок на различные нормативно-правовые акты, и сделать их анализ - это требует времени".

Вчера, 6 сентября, в Генпрокуратуре заявили, что сообщили о подозрении Виктору Януковичу и Александру Лавриновичу в рамках уголовного производства о насильственном захвате государственной власти в 2010 году.

Адвокат Лавриновича заявил, что его подзащитному не вручали подозрения.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.