Лавриновичу вручили подозрение в деле о захвате власти
Сегодня, 7 сентября, экс-министру юстиции Александру Лавриновичу в ГПУ вручили подозрение в деле о захвате госвласти. Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает Укринформ.
"Было следственное действие - вручение мне подозрения", - сказал Лавринович.
По словам его адвоката Евгения Солодко, Лавриновичу грозит до 15 лет лишения свободы. Юрист также отметил, что "сегодня вопрос об избрании меры пресечения (Лавриновичу - ред.) вообще не ставился".
Адвокат добавил, что подозрение насчитывает около 10 страниц, но "там очень много ссылок на различные нормативно-правовые акты, и сделать их анализ - это требует времени".
Вчера, 6 сентября, в Генпрокуратуре заявили, что сообщили о подозрении Виктору Януковичу и Александру Лавриновичу в рамках уголовного производства о насильственном захвате государственной власти в 2010 году.
Адвокат Лавриновича заявил, что его подзащитному не вручали подозрения.
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