Дело о похищении Гриба: МИД отреагировал на действия ФСБ России

Похищая и задерживая украинцев в России и на временно оккупированных территориях, Москва систематически нарушает консульскую конвенцию между странами

В украинском консульстве на территории России официальное сообщение о задержании 19-летнего Павла Гриба - сына экс-сотрудника Госпогранслужбы - получили только через две недели после его исчезновения. Об этом речь идет в заявлении министерства иностранных дел, которое выразило протест по поводу незаконных практик властей РФ.

"Министерство категорически осуждает преследование российскими властями граждан Украины в России и за ее пределами, безосновательное задержание украинцев, нарушение их права на справедливый суд и осуждение по сфабрикованным политически мотивированными делами", - заявили в МИД.

В ведомстве назвали крайне недопустимой системную практику нарушения россиянами консульской конвенции между Украиной и РФ о своевременном информировании о задержании украинцев - в течение трех дней с момента ареста, а также игнорирование права консула на посещение задержанного или осужденного соотечественника.

В МИД отметили, что сообщение ФСБ о задержании Гриба 25 августа отправили в консульство заказным письмом только 31 августа, а дошло оно лишь 7 сентября, то есть через 14 дней после похищения.

Дипломаты потребовали от Москвы срочно обеспечить доступ консулов ​​к похищенному ФСБ украинцу, дать исчерпывающие объяснения, где, как и почему его задержали, а также обеспечить условия содержания и немедленное возвращение его в Украину.

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28 августа 2017 года военный капеллан Игорь Гриб заявил, что его 19-летний сын Павел поехал к девушке в Беларусь 24 августа и пропал. Гомельские силовики заявили отцу, что его сына "разыскивают за террористическую деятельность" (инициатор - ФСБ), однако не подтвердили задержание. По словам девушки, к которой Павел поехал в Гомель, ее заставили заманить украинца в Беларусь российские спецслужбы.

Позднее, 7 сентября, МИД подтвердил, что Гриб находится в СИЗО российского Краснодара, его обвиняют в терроризме. В АТО сын бывшего пограничника участия не принимал, так как имеет инвалидность. Отец украинца обратился в Следственный комитет РФ с заявлением о возвращении сына домой.

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