300 строителей Керченского моста попадут в базу сайта Миротворец

В интернете опубликованы списки с указанием данных паспортов и адресов проживания строителей Керченского моста

Сайт Миротворец, собирающий данные о российских оккупантах и их пособниках, намерен внести в свою базу информацию о 300 задействованных в строительстве Керченского моста рабочих. Об этом говорится на странице Миротворца в Facebook.

"300 строителей страны-агрессора и пособников оккупантов за незаконное пересечение государственной границы Украины и участие в совершении экологических преступлений готовы к вступлению в Чистилище", - говорится в сообщении.

В интернете опубликованы списки с указанием данных паспортов и адресов проживания строителей.

23 августа российский юморист Евгений Петросян попал в базу Миротворца за гастроли во временно аннексированном Крыму.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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