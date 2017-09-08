Вся надежда на Китай: в Крыму не хватает педагогов в вузах

Китайские педагоги, как ожидается, будут преподавать для студентов академии полуострова

В так называемом Крымском федеральном университете имени В.И. Вернадского ждут пополнения преподавательского состава за счет двух специалистов из Китая. Об этом сообщают Крым. Реалии.

Китайские педагоги, как ожидается, будут преподавать для студентов академии, которые обучаются на специальности "Китайский язык и литература, английский язык".

"Сейчас данной специальности обучается 11 человек, 10 из которых на бюджетной основе. Занятия проводят носители языка. Первый год студенты практиковали язык с педагогами из Тайваня - Сен Чень и Чи Юй. С 2016 года в академии преподает Сун Чжэ из города Шэньян, КНР. В этом учебном году ожидается прибытие еще двух педагогов из Китая", - отметил директор ГПА КФУ Александр Глузман.

Актуальность этого направления руководство академии объясняет активизацией международного сотрудничества соседней России с Китаем.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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