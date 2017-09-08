Газманов на фестивале споет о Керченском мосте оккупантов в Крым
Российский певец Олег Газманов, которому запрещен въезд в Украину за поддержку оккупационной политики Кремля, на песенном фестивале Новая волна в Сочи исполнит песню о Керченском мосте. Об этом сообщают Крым. Реалии.
13 сентября он представит композицию, которая победила на конкурсе песен и стихов, посвященных строящемуся мосту через Керченский пролив.
"Будучи членом жюри конкурса, я обратил внимание на эту песню, очень простую и светлую, теплую, проникновенную. Было видно, что она написана и исполнена с душой", - сказал Газманов.
При этом автор песни, водитель из Иваново Леонид Чернышев, хотел, чтобы его песню исполнила Валерия.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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