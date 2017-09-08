Кучма о позиции РФ по миротворцам в Донбассе: Это издевательство

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма считает, что Россия хочет Украину "загнать в глухой угол"

Предложение президента страны-агрессора Владимира Путина о "введении миротворцев" в Донбасс абсолютно не устраивает Украину в том виде, в котором видит этот процесс Россия. Об этом заявил в Днепре представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма.

"В том виде, который предлагает Россия, нас это абсолютно не устраивает. Это, извините за выражение, Россия хочет нас загнать в такой глухой угол, эту проблему, с которой потом не будем знать, как выйти. И это, кстати, он (Путин, - ред.) перед всем миром показывает: Вы там, ребята, как не пытайтесь что-то сделать, я буду делать то, что я считаю необходимым, и он делает".

По его словам, с первого дня гибридной войны в Донбассе позиция России не изменилась - сделать на постсоветской территории в Украине еще один замороженный конфликт.

"Что такое миротворческие войска для охраны Специальной миссии ОБСЕ? Это издевательство. Миротворцы должны охранять миротворцев? Миротворческие войска вводятся для того, чтобы охранять население и способствовать уменьшению конфликта противоборствующих сторон, но не в таком виде, как это предлагается", - подчеркнул Кучма.

Он добавил, что миротворцы должны находиться на украинско-российской границе, протяженность которой составляет 400 км.

5 сентября 2017 года постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила в Организацию проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин отметил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта", однако затем уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ", и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".

Украина выступила против участия РФ в миротворческой миссии ООН в Донбассе в том случае, если решение о проведении такой операции все же будет принято.

5 cентября представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что Путин искажает идею о миротворцах в Донбассе.

7 сентября президент Петр Порошенко заявил, что никакого согласования с боевиками с временно оккупированной части Донбасса параметров возможной миротворческой миссии ООН не будет, а страна-агрессор Россия не может принимать в ней участия.

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