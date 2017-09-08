План сотрудничества с НАТО в 2018-м будет похож на ПДЧ - министр

Сотрудничеству с Альянсом до лета 2016 года правительство не уделяло "достаточного внимания", заявила вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе

После победы Майдана правительство два года не уделяло должного внимания вопросам сотрудничества с НАТО, однако в 2018 году Годовая национальная программа (ГНП) Украина-НАТО будет готова - ​​по принципу Плана действий относительно членства (ПДЧ) в блоке. Об этом заявила вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, пишет Европравда.

По словам чиновника, комиссию по вопросам партнерства Украины и НАТО даже в июне 2016 года по документам все еще возглавлял экс-глава МИД и бывший регионал Леонид Кожара. "То есть в предыдущие годы этим органом никто даже не интересовался", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Сейчас работа этого органа восстановлена, хотя его простой в 2014-2016 годах был "лишь одной из проблем" в сфере сотрудничества с НАТО, уточнила она.

"В секретариате Кабмина была сознательно разрушена способность заниматься координацией евроатлантической интеграции. Она была разрушена при Януковиче... Ее пришлось создавать с нуля, и это заняло время", - отметила вице-премьер.

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Климпуш-Цинцадзе заявила, что в нынешнем состоянии план сотрудничества еще не похож на ПДЧ, но "сделан большой шаг в этом направлении", а правительство уже начало работу над подготовкой ГНП-2018. Она заверила, что новые подходы и решения в ГНП поддерживают "и правительство, и президент".

"Надеюсь, в следующем году мы действительно будем выполнять годовой план, подобный тем, которые были у нынешних членов Альянса при выполнении их ПДЧ", - резюмировала она.

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